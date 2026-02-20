Sanità Marche Eco-Doppler | 100€ per saltare 3 mesi d’attesa?

Sanità Marche, l'Eco-Doppler a Due Velocità: Un Padrino a Pagamento per Saltare le Liste d'Attesa. Un uomo di Osimo, in provincia di Ancona, ha denunciato l'odissea per ottenere una semplice eco-color-doppler, un esame diagnostico per i vasi degli arti inferiori. Dopo aver atteso invano un appuntamento nel sistema sanitario regionale, ha dovuto ricorrere al privato, pagando di tasca propria cento euro per un esame reso accessibile in poche ore. La vicenda, emersa a febbraio 2026, solleva interrogativi sulla sostenibilità e l'equità del sistema sanitario marchigiano, sempre più diviso tra chi può permettersi di saltare le liste d'attesa e chi è costretto ad aspettare mesi.