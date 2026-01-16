Sanità Marche Rossi UGL | A Senigallia paziente oncologico in attesa per ore È il segnale di una sanità in forte difficoltà

La UGL Salute Marche ha evidenziato le criticità del sistema sanitario locale, evidenziando il caso di un paziente oncologico di 60 anni che ha atteso circa undici ore al Pronto Soccorso di Senigallia. Questo episodio evidenzia le difficoltà e le carenze strutturali che affliggono la sanità nella regione, sollevando preoccupazioni sulla qualità dell’assistenza e sulla gestione delle emergenze.

