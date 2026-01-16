Sanità Marche Rossi UGL | A Senigallia paziente oncologico in attesa per ore È il segnale di una sanità in forte difficoltà
La UGL Salute Marche ha evidenziato le criticità del sistema sanitario locale, evidenziando il caso di un paziente oncologico di 60 anni che ha atteso circa undici ore al Pronto Soccorso di Senigallia. Questo episodio evidenzia le difficoltà e le carenze strutturali che affliggono la sanità nella regione, sollevando preoccupazioni sulla qualità dell’assistenza e sulla gestione delle emergenze.
La UGL Salute Marche ha espresso forte preoccupazione per quanto accaduto al Pronto Soccorso dell’ospedale di Senigallia, dove un paziente oncologico di 60 anni ha dovuto attendere per undici ore, trascorrendo gran parte del tempo su una sedia metallica e, in alcuni momenti, anche a terra, in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Sanità, l'Ugl denuncia: "Liste d'attesa troppo lunghe, 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi"
Leggi anche: "Sanità in crisi qui. Per un dito schiacciato cinque ore di attesa"
Sanita’ Marche, Rossi (UGL): “Aggressione al personale sanitario a Jesi atto grave, chiediamo un tavolo di confronto regionale sulla sicurezza dei professionisti” - Sanita' Marche, Rossi (UGL): "Aggressione al personale sanitario a Jesi atto grave, chiediamo un tavolo di confronto regionale sulla sicurezza dei professionisti" ... politicamentecorretto.com
Caos anagrafe, Ugl all'attacco. Rossi: "Con Gualtieri disastro Capitale" - Il caos degli uffici anagrafici ha scatenato anche l'ira dell'Ugl di Roma: il segretario Rossi manda ko Gualtieri Il caos degli uffici anagrafici ha scatenato anche l'ira dell'Ugl di Roma che, con il ... affaritaliani.it
Sanità Marche, Ruggeri (M5S): “Paziente oncologico a terra a Senigallia è l’ennesimo simbolo del fallimento della Giunta Acquaroli. Presenterò interrogazione” - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.