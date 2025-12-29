Manovra | Odg Conte ' sostituire spese militari con spese in Sanità e occupazione'

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, propone di rivedere gli stanziamenti del ministero della Difesa, suggerendo di sostituire le spese militari con investimenti in sanità, occupazione, istruzione e ambiente. L’obiettivo è favorire lo sviluppo sociale ed economico, riducendo al contempo il peso fiscale per cittadini e imprese. Questa proposta mira a riconsiderare le priorità di spesa pubblica, promuovendo una redistribuzione più equilibrata delle risorse.

Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Riconsiderare gli stanziamenti previsti nello stato di previsione del ministero della Difesa, adottando le opportune iniziative volte alla sostituzione delle spese militari di cui in premessa con quelle per: spesa sanitaria" e altri fini come occupazione, istruzione, ambiente, crescita e competitività "diminuendo sensibilmente il carico fiscale per cittadini e imprese". Lo prevede un Odg alla manovra a prima firma del leader del M5s Giuseppe Conte.

