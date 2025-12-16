A 10 giorni dalla finale di X Factor 25 3 inediti sono in Top 10 su Spotify | primo eroCaddeo con Punto
A dieci giorni dalla finale di X Factor 25, tre inediti dei concorrenti sono tra i primi 10 brani più ascoltati su Spotify in Italia. EroCaddeo con
Dopo le polemiche in conferenza stampa, X Factor piazza 3 inediti nelle prime 10 posizioni della Top 50 Viral Italia: continua il fenomeno "punto" di eroCaddeo, dietro la vincitrice rob con "Cento Ragazze". Fanpage.it
Jake lo sappiamo, hai tante qualità, forse consolare non è tra queste? #XF2025
