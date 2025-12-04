Sandro Abate vince contro Sporting Sala Consilina | 4-2 al Pala Del Mauro

Avellino, 4 dicembre 2025 – La Sandro Abate ha superato lo Sporting Sala Consilina con il punteggio di 4-2, nella partita valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A di Futsal, disputata questa sera al Pala Del Mauro di Avellino, con inizio alle 20:30.Successo costruito in quaranta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

