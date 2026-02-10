Sandro Abate vinto il ricorso contro FIGC | annullata la sconfitta a tavolino

La ASD Sandro Abate ha ottenuto un grande risultato in tribunale. Dopo aver presentato ricorso, il club ha fatto annullare la sconfitta a tavolino decisa dalla FIGC. La squadra si dice soddisfatta e pronta a ripartire con maggiore determinazione.

La ASD Sandro Abate, difesa dall'Avvocato Mattia Grassani, ha vinto il ricorso nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della A.S.D. Pirossigeno Cosenza, per l’annullamentorevoca della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, in riferimento alla gara del 5 ottobre 2025. E' stata annullata dunque la sanzione della sconfitta per 0-6. "Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, massimo organo di giustizia sportiva in Italia, con riferimento alla gara Cosenza-Sandro Abate, ha ristabilito il verdetto del campo, privilegiando il risultato maturato al termine dei 40 minuti.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Il Collegio di Garanzia del CONI ha accolto il ricorso di Sandro Abate, ufficializzando la sua partecipazione alle Final Eight di Serie A KINTO.

