San Vincenzo | Bilal morto in un incidente a 21 anni il ricordo | Siamo cresciuti insieme Mi mancheranno le tue risate

Bilal Ezzine, giovane di 21 anni, ha perso la vita in un incidente stradale il 19 febbraio lungo la strada che collega San Vincenzo a Campiglia Marittina. La sua morte ha lasciato un vuoto tra amici e familiari, che ricordano il suo sorriso e le risate condivise. Bilal, insieme al fratello, gestiva un’officina locale, diventando un punto di riferimento per molti. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento difficile.

La prematura scomparsa di Bilal Ezzine, morto a 21 anni nell’incidente stradale avvenuto il 19 febbraio lungo la strada che da San Vincenzo porta a Campiglia Marittina, ha scosso l’intera comunità dove il giovane, insieme al fratello, aveva rilevato la gestione dell'officina di Luciano Grandi. Tutto il comune livornese si è stretto intorno alla famiglia della vittima in questo momento di grande dolore. Chi lo conosceva benissimo è Thomas Gandolfi, volontario della Misericordia di San Vincenzo, che ha trascorso la sua infanzia assieme a Bilal. “Con Billy, così lo chiamavamo noi amici fin da piccolo, siamo cresciuti insieme e per questo in questo momento così difficile mi voglio stringere attorno ai suoi parenti per fargli sentire tutta la vicinanza di tutta la comunità.🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Morto a 21 anni nello schianto in auto contro un albero, la Val di Cornia piange Bilal Leggi anche: Incidente a Pozzuoli: morto il 16enne Vincenzo Sepe, grave l’amico di 17 anni Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: San Vincenzo, morto a 21 anni: Bilal e lo schianto fatale subito dopo aver realizzato il suo sogno; Bilal muore a 21 anni: schianto devastante contro un albero; Morto a 21 anni nello schianto in auto contro un albero, la Val di Cornia piange Bilal; San Vincenzo: muore 21enne schiantandosi in auto contro un albero. Bilal muore a 21 anni: schianto devastante contro un alberoSan Vincenzo (Livorno), 19 febbraio 20226 – Tragedia della strada questa mattina, giovedì 19 febbraio, a San Vincenzo dove un giovane di 21 anni, Bilal Ezzine, è morto in seguito a un incidente strada ... lanazione.it San Vincenzo (Livorno), giovane muore nello schianto contro un albero - facebook.com facebook