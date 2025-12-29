Agguato con la katana a San Sisto | arrestato un quinto uomo per il tentato omicidio di San Sisto

29 dic 2025

Un quinto uomo è stato arrestato nell’ambito dell’indagine sul tentato omicidio avvenuto il 12 maggio a San Sisto, Perugia. L’arresto si inserisce nel quadro delle attività investigative volte a fare luce sull’agguato con la katana, che ha coinvolto più soggetti. La notizia conferma l’attenzione delle forze dell’ordine sulla vicenda e si inserisce in un percorso di approfondimento e ricostruzione dei fatti.

Un nuovo arresto nell’inchiesta sul tentato omicidio avvenuto lo scorso 12 maggio nel quartiere San Sisto a Perugia. Una aggressione di estrema violenza che aveva suscitato forte allarme nella città. I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

