Agguato con la katana a San Sisto | arrestato un quinto uomo per il tentato omicidio di San Sisto

Un quinto uomo è stato arrestato nell’ambito dell’indagine sul tentato omicidio avvenuto il 12 maggio a San Sisto, Perugia. L’arresto si inserisce nel quadro delle attività investigative volte a fare luce sull’agguato con la katana, che ha coinvolto più soggetti. La notizia conferma l’attenzione delle forze dell’ordine sulla vicenda e si inserisce in un percorso di approfondimento e ricostruzione dei fatti.

