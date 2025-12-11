Como ciliegi di via XX Settembre i cittadini | Il comune non rispetta la memoria urbana

A poche ore dal deposito di oltre 700 firme, i cittadini di Como si sono riuniti in un incontro improvviso per discutere della gestione dei ciliegi di via XX Settembre, evidenziando preoccupazioni sulla tutela della memoria urbana e l'attenzione del Comune verso questa area simbolica della città.

Como, 11 dicembre 2025 – A poche ore dal deposito di oltre 700 firme autografe, che si sommano alle migliaia di adesioni online, il Comitato “Cittadini per i Ciliegi di via XX Settembre” è stato protagonista di un incontro lampo che si è tenuto ieri sera, in seguito a una convocazione informale ricevuta nel pomeriggio. "Durante il colloquio – dicono i referenti del Comitato – l’ Amministrazione Comunale ha comunicato di aver acquisito una nuova perizia di parte, che conferma le conclusioni del parere reso dalla dottoressa Zottola, utilizzato per giustificare la delibera sull’abbattimento dei ciliegi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, ciliegi di via XX Settembre, i cittadini: “Il comune non rispetta la memoria urbana”

