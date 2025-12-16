Le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali alla Apell di San Giovanni Teatino si sono svolte lunedì 15 dicembre. La Fim Cisl ha ottenuto la vittoria, conquistando il mandato dei lavoratori nelle nuove Rsu e Rls.

© Chietitoday.it - Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali alla Apell di San Giovanni Teatino: vince la Fim Cisl

Si è affermata la Fim Cisl alle elezioni per il rinnovo delle Rsu e Rls alla Apell di San Giovanni Teatino, che si sono svolte lunedì 15 dicembre. L'azienda, che ha una lunga esperienza nel settore del Made in Italy e fa parte del gruppo Smeg, specializzata nella produzione di cappe e lavelli da. Chietitoday.it

Elezioni per il rinnovo delle Rsu nella sanità: incontro a Perugia

Fai Cisl primo sindacato al rinnovo della Rsu presso l’ex Diageo di Santa Vittoria d’Alba - Affluenza pari al 78% per la consultazione che ha visto la sigla Cisl conquistare 100 preferenze, contro le 73 della Flai Cgil e le 52 della Uila Uil ... targatocn.it