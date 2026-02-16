Massafra accusa | compagna minacciata di morte arrestato 29enne Carabinieri

A Massafra, un uomo di 29 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver minacciato di morte la sua compagna, spaventandola e mettendo a rischio la sua incolumità. I militari sono intervenuti nel pomeriggio dopo la chiamata della donna, che aveva paura per la sua sicurezza e aveva segnalato le urla provenienti dalla casa. Quando i carabinieri sono arrivati, l'uomo ha opposto resistenza e ha ferito uno dei militari durante l'arresto.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nel pomeriggio di ieri, a Massafra, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne del posto, presunto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, nonché di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'intervento si inserisce nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla violenza domestica e di genere previste dal protocollo operativo del cosiddetto "Codice Rosso", che assicura tempestività nelle procedure di tutela delle vittime vulnerabili e nell'immediata attivazione dell'Autorità Giudiziaria.