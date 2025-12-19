San Giorgio Ionico | arrestato un 35enne per maltrattamenti in famiglia

A San Giorgio Ionico, un uomo di 35 anni, cittadino francese residente da tempo nel paese, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’intervento delle forze dell’ordine ha messo fine a una situazione di grave tensione, garantendo protezione e sicurezza alla vittima. La vicenda evidenzia l’importanza della tutela delle persone e della repressione di comportamenti violenti all’interno delle famiglie.

Tarantini Time Quotidiano I Carabinieri della Stazione di San Giorgio Ionico hanno arrestato un uomo di 35 anni, cittadino francese da tempo residente nel comune, presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, l’uomo avrebbe sottoposto la compagna a un clima di continue offese, minacce e vessazioni sin dall’inizio della convivenza, avviata nel 2018. Un’escalation di violenza mai denunciata prima, che sarebbe esplosa in tutta la sua gravità nei giorni scorsi. Durante l’ennesima lite domestica, l’uomo avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente la donna alla presenza dei due figli minorenni, arrivando persino a sottrarle il cellulare per impedirle di chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

