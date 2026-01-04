Innovazione nuova App del Vaticano | è dedicata a San Carlo Acutis

Il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano ha lanciato una nuova app ufficiale dedicata a San Carlo Acutis, giovane beato noto per il suo talento nel campo dell'informatica. L'app offre informazioni sulla vita e le opere di Acutis, evidenziando il suo ruolo come esempio di fede e innovazione. Uno strumento pensato per avvicinare i fedeli e gli interessati alla figura del santo attraverso contenuti accessibili e aggiornati.

E' dedicata a San Carlo Acutis (1991-2006) e al suo genio informatico la nuova app ufficiale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. L'applicazione propone i contenuti del sito informativo istituzionale www.vaticanstate.va, ed è stata progettata per rendere l'accesso alle informazioni ancora più semplice, immediato e fruibile da dispositivi mobili. La nuova applicazione consente di consultare in modo rapido e intuitivo notizie, avvisi, comunicazioni ufficiali, migliorando l'esperienza di navigazione e l'accessibilità alle informazioni. Tra le principali funzionalità dell'app: accesso aggiornato alle notizie e alle comunicazioni istituzionali; notifiche push per ultime notizie; navigazione semplificata e ottimizzata per smartphone e tablet; maggiore accessibilità e fruibilità dei contenuti.

