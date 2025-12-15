Segni Truffa a una donna anziana col metodo del finto nipote I Carabinieri arrestano due persone
Nella regione di Segni, i Carabinieri di Colleferro hanno smantellato una truffa ai danni di una donna anziana, arrestando due persone. L’operazione, condotta il 14 dicembre, ha evidenziato l’efficacia delle indagini contro le frodi attraverso il metodo del finto nipote, contribuendo alla sicurezza della comunità locale.
Cronache Cittadine SEGNI – I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Colleferro, Sabato 14 Dicembre, hanno condotto un’altra brillante operazione L'articolo Cronache Cittadine. Cronachecittadine.it
Truffa in casa di anziana a Pescara
Truffa del finto carabiniere, smantellata banda di 21 persone: a capo una 96enne. Bottino da 2,5 milioni - Milano, nel mirino soprattutto persone anziane, colte nel rientro solitario alla loro casa e ingannate da (falsi) materiali e distintivi delle forze dell’ordine ... ilgiorno.it
Truffe agli anziani tra Milano e Brianza: sgominata la banda del “finto carabiniere” - Si fingevano carabinieri per entrare nelle case degli anziani e derubarli in pochi minuti. ilnotiziario.net
TRUFFA AD UN’ANZIANA: È CACCIA AL SECONDO BANDITO Un uomo è stato arrestato, mentre è caccia aperta in città al complice fuggito: si tratta dei responsabili di una truffa ai danni di una anziana che giovedì sono stati braccati dalla polizia nel quartie - facebook.com facebook