Prove di disgelo tra Salvini e Schifani | via libera alla Tardino e apertura sul bis del governatore

Dopo mesi di attriti politici, tra la Lega e il presidente della Regione siciliana sembra aprirsi una nuova fase di dialogo. Il segnale arriva direttamente dal direttivo regionale del partito riunito a Messina, dove Matteo Salvini in videocollegamento ha espresso un sostegno esplicito alla possibilità di un secondo mandato per Renato Schifani, segnando un cambio di tono rispetto alle posizioni più fredde espresse solo poche settimane fa. Un’apertura che arriva però al termine di una lunga trattativa politica, maturata dopo il via libera del governatore alla nomina di Annalisa Tardino alla guida dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale.🔗 Leggi su Messinatoday.it

