La polemica tra le opposizioni e il governo si infiamma di nuovo sulla tragedia di Niscemi. La sinistra chiede le dimissioni del governatore Schifani, mentre Salvini e Schifani si concentrano su questioni più serie. La richiesta di azzerare l’Ars arriva proprio mentre il ministro visita l’isola. La tensione politica resta alta e i toni si fanno sempre più accesi.

Continua lo sciacallaggio politico delle sinistre sulla tragedia di Niscemi, un crescendo di insulti al governo e ricostruzioni false fino alla richiesta di d imissioni del governatore della Sicilia Renato Schifani e l’azzeramento dell’Ars, proprio nel giorno della visita del ministro Matteo Salvini all’isola. Prima Matteo Renzi, in versione spaccone, contro il ministro Nello Musumeci, definito un raccomandato della premier, poi l’attacco di C arlo Calenda a Schifani. Cattivo gusto e scarsa fantasia. Le opposizioni non hanno molti copioni, di fronte ai temi caldi dell’agenda politica e a qualsiasi criticità (anche meteo) invitano la premier a riferire alle Camere (con annessa accusa di fuggire) e chiedono le dimissioni di qualcuno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Che fantasia, la sinistra chiede le dimissioni del governatore. Schifani e Salvini al lavoro: “Parliamo di cose serie”

Approfondimenti su Niscemi Politica

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha chiesto le dimissioni di Renato Schifani, evidenziando un presunto sistema di condizionamenti in Sicilia.

Durante il suo intervento al Senato, Meloni ha chiesto un applauso per l’assoluzione di Salvini, sottolineando il ruolo di un ministro che tutela i confini.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Niscemi Politica

Argomenti discussi: Luigi Pintor, nella città dell’infanzia e della memoria; La prima volta nel 1229. Ascoli pronta a travestirsi per la gara delle maschere; Pagelle - Buongiorno male, Hojlund pure. Ma il Napoli sta morendo di quell'inutile giro palla. Copenaghen-Napoli 1-1. Gutierrez è stato l’uomo in meno degli azzurri, la ciorta di Milinkovic sul rigore. Meno male che c'è McTominay McDomini. Di Fabrizio d'Espo; La bandiera ammainata di Repubblica.

Il riformismo è morto. Cercasi erede. La sinistra che non c'èLa sinistra, che fino a 15-20 anni fa credeva di aver vinto, è afona e divisa di fronte a un mondo che sente estraneo perché cambiato. Il prezzo delle riforme, i regali politici alla destra, le virate ... ilfoglio.it

Il fantasma di Craxi che tormenta la sinistraNella vicenda umana e politica di Craxi, infatti, si raccoglie tutta la storia della sinistra italiana ... msn.com

Non è fantasia astratta, ma la capacità concreta di concepire possibilità che prima non erano nemmeno pensabili - facebook.com facebook