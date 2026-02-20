Salvini | L' Inter vincerà il derby Gattuso guiderà l' Italia al Mondiale
Matteo Salvini ha dichiarato che l’Inter si aggiudicherà il derby, e ha anche affermato che Gattuso sarà il prossimo allenatore della nazionale italiana. Durante un intervento su QSVS, il leader politico ha condiviso le sue convinzioni sul calcio, puntando sul successo dei nerazzurri e sulla guida tecnica del ex centrocampista. Salvini ha inoltre sottolineato la sua fiducia nel futuro della squadra azzurra, anche in vista dei prossimi impegni internazionali.
Durante un intervento trasmesso su QSVS sono state illustrate posizioni nette su temi di calcio di rilievo: derby milanese, prospettive della nazionale e l’apporto di Gennaro Gattuso. l’aggiornamento sintetico mette in luce dinamiche tra club, sviluppo del vivaio e gestione degli elementi stranieri nei settori giovanili e nelle categorie senior, offrendo una lettura orientata ai fatti e alle loro implicazioni sul panorama sportivo italiano. Nel contesto del derby di Milano, si è espresso il convincimento che l’Inter possa imporsi nel match in programma per l’8 marzo, sottolineando la competitività e la solidità della rosa.🔗 Leggi su Mondosport24.com
Leggi anche: Inter Juve, Gattuso ospite d’eccezione per il derby d’Italia: c’è una cosa che avrà fatto piacere al ct
Leggi anche: Inter Juve sarà un Derby d’Italia particolare, in cui si vincerà anche “sporcandosi” le mani: lo strano datoVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Salvini Stadio San Siro? Servono stadi nuovi e più sicuri.
Matteo Salvini, derby e scaramanzia: Sono rassegnato, vinceranno loroMatteo Salvini: Il mondo del calcio va ripensato, il calcio è dei tifosi al di là del business e del nuovo stadio, Forza Milan ... msn.com
“L’INTER VINCERÀ IL PROSSIMO DERBY”: Matteo Salvini non ha alcun dubbio sull’esito della sfida col Milan - sua squadra del cuore - in programma l’8 marzo x.com
#Salvini: «Onore a questo cane eroe E un enorme GRAZIE a tutti i soccorritori intervenuti». - facebook.com facebook