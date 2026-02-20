Salvini | L' Inter vincerà il derby Gattuso guiderà l' Italia al Mondiale

Matteo Salvini ha dichiarato che l’Inter si aggiudicherà il derby, e ha anche affermato che Gattuso sarà il prossimo allenatore della nazionale italiana. Durante un intervento su QSVS, il leader politico ha condiviso le sue convinzioni sul calcio, puntando sul successo dei nerazzurri e sulla guida tecnica del ex centrocampista. Salvini ha inoltre sottolineato la sua fiducia nel futuro della squadra azzurra, anche in vista dei prossimi impegni internazionali.