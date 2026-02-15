Inter Juve Gattuso ospite d’eccezione per il derby d’Italia | c’è una cosa che avrà fatto piacere al ct

Gennaro Gattuso ha assistito al derby d’Italia tra Inter e Juventus, portando con sé un ricordo speciale legato alla sua carriera da calciatore. Durante l’evento, ha incontrato alcuni ex compagni di squadra e si è fermato a parlare con alcuni tifosi presenti allo stadio. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti appassionati, che hanno apprezzato il suo entusiasmo e la passione trasmessa durante la giornata.

