Rebecca muore per un malore nel sonno | aveva solo 19 anni

La tragica scomparsa di Rebecca Caccavallo, 19 anni, ha colpito Napoli e l'Irpinia. La giovane è deceduta improvvisamente nel sonno a causa di un malore. La notizia ha suscitato grande dolore e sgomento tra familiari e comunità. Un tragico evento che ricorda l’importanza di prestare attenzione alla salute e al benessere, anche in assenza di sintomi evidenti.

Lutto a Napoli e in Irpinia per la morte di Rebecca Caccavallo. La giovane, appena 19 anni, è morta per un malore improvviso che l'ha colpita nel sonno. Originaria del quartiere Chiaiano, Rebecca era cresciuta a Cassano Irpino dove da anni risiedeva con la famiglia. Un dolore, quindi, che ha colpito due comunità che non si danno pace per questa tragica notizia. Sui social sono tanti i messaggi per lei. I funerali si sono tenuti ieri presso la Chiesa di San Nicola di Bari in Polvica, proprio nel quartiere di Chiaiano. Rifiuti di ogni tipo riemersi nel porto. Sei tonnellate di materiale: di cosa si tratta🔗 Leggi su Napolitoday.it

Rebecca Caccavallo muore a 19 anni uccisa da un malore nel sonno: «Ragazza dolce e dal sorriso luminoso»Cassano Irpino piange la perdita di una giovane vita. Rebecca Caccavallo, 19 anni, è morta nel sonno a causa di un malore improvviso che l’ha strappata all’affetto dei ... ilgazzettino.it

Lutto a Napoli, la 19enne Rebecca muore nel sonnoSi sono tenuti ieri pomeriggio i funerali di Rebecca Caccavallo, la 19enne morta nel sonno nella sua casa a Cassano Irpino. La funzione religiosa si ... internapoli.it

