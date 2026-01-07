In centinaia ad Acca Larentia per il rito del presente | il saluto romano dei militanti di estrema destra – Video

A Roma, centinaia di persone si sono radunate ad Acca Larentia per il rito del “presente”, un saluto romano tradizionale utilizzato da alcuni militanti di estrema destra. L’evento ha coinvolto il ripetuto saluto e il coro “per tutti i camerati caduti”, richiamando simboli e pratiche legate a questa ideologia. La manifestazione ha suscitato diverse reazioni, evidenziando le tensioni legate alla memoria storica e alle espressioni politiche nel contesto italiano.

Il grido “per tutti i camerati caduti” ad Acca Larentia, a Roma. E il “presente” ripetuto tre volte, accompagnato dal saluto romano. Anche quest’anno, centinaia di aderenti a CasaPound e altri militanti di estrema destra hanno commemorato i morti dell’agguato del 7 gennaio 1978, a Roma, in cui furono uccisi due appartenenti al Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, e, poco dopo, Stefano Recchioni, a seguito degli scontri con le forze dell’ordine. A qualche centinaio di metri, sull’Appia Nuova all’altezza dell’Alberone, il contro-presidio antifascista di gruppi autonomi e studenti, vicino a una sezione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In centinaia ad Acca Larentia per il rito del “presente”: il saluto romano dei militanti di estrema destra – Video Leggi anche: Acca Larentia, centinaia di militanti di estrema destra e CasaPound per il “presente” e saluto romano Leggi anche: Acca Larentia, saluti romani al rito del 'Presente' Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Acca Larentia, centinaia di militanti di CasaPound fanno il saluto romano - Mercoledì 7 gennaio alle ore 18 il rito di Acca Larentia a Roma, con il "presente" e il saluto romano di centinaia di militanti di CasaPound ... fanpage.it

