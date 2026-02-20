Saluto romano ad Acca Larentia gup proscioglie 29 persone

Un saluto romano davanti ad Acca Larentia ha portato al proscioglimento di 29 persone. Il giudice di Roma ha deciso di non procedere contro di loro, affermando che non ci sono elementi sufficienti per condannarli. Durante l’udienza, il magistrato ha evidenziato come le prove raccolte non dimostrino un’eventuale responsabilità penale. La decisione è arrivata dopo aver analizzato attentamente le testimonianze e le immagini raccolte sul luogo. La vicenda resta sotto osservazione, ma ora il procedimento si conclude con un nulla di fatto.

Il gup di Roma ha prosciolto 29 persone, quasi tutte appartenenti a CasaPound, per il saluto romano il 7 gennaio del 2024 nel corso della commemorazione per Acca Larentia. I pm, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, contestavano la violazione delle leggi Mancino e Scelba. ll giudice di Roma ha disposto il non luogo a procedere sostenendo che "non vi è una ragionevole previsione di condanna"., "É stata rispettata la giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione e quindi la mancanza di pericolo concreto per una manifestazione che si svolge con le stesse modalità da quasi 45 anni.