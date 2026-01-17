Corteo pro Palestina e presidio davanti al consolato iraniano | tutte le deviazioni dei mezzi

Sabato 17 gennaio, alcune strade sono state deviate a causa di un corteo di sostegno alla Palestina, che si è svolto in città. La manifestazione ha coinvolto anche un presidio di fronte al consolato iraniano. Di seguito, vengono illustrate le deviazioni dei mezzi e le principali variazioni alla viabilità durante l’evento.

Oggi, sabato 17 gennaio, alcuni mezzi sono deviati a causa di una manifestazione a sostegno della Palestina, con corteo. È partito alle 15 e segue questo itinerario: corso Venezia, piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via Catena, largo Mattioli, via Case Rotte, piazza della Scala.

