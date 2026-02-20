Salmo infiammerà l’estate di Montesilvano | è il terzo protagonista del Marea festival 2026
Salmo ha portato un vero spettacolo a Montesilvano, causando grande entusiasmo tra i fan. Il rapper ha scelto il lungomare locale per il suo concerto del 28 agosto, durante il Marea festival 2026. La folla si è radunata per ascoltare le sue hit, creando un’atmosfera vibrante sulla spiaggia. La sua performance ha fatto salire l’adrenalina tra il pubblico presente. Con questa tappa, Salmo si conferma uno degli artisti più attesi dell’estate. La serata promette di lasciare il segno tra gli appassionati di musica.
Il prossimo 28 agosto, sul lungomare di Montesilvano, in occasione del Marea festival 2026, si terrà il concerto di Salmo. L’evento, organizzato dal comune di Montesilvano in collaborazione con Best Eventi, porterà una delle voci più influenti e potenti del Paese sulla riviera adriatica. Quello di Salmo è il terzo nome che l’amministrazione comunale ha svelato nel corso delle ultime settimane. Un tris d’assi: prima di Salmo, infatti, al Marea festival di Montesilvano si esibiranno Negramaro e Alfa. Salmo porterà in Abruzzo tutta l’energia del suo nuovo progetto artistico, trainato dal singolo “Crackers”, antipasto dell’attesissimo album “Hellvisback 10 years later” (in uscita il 3 aprile per Sony Music Italy), che celebra il decennale del suo disco cult proiettandolo verso nuove sfide creative.🔗 Leggi su Ilpescara.it
