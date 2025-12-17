salmo annuncia altre date del suo festival tour 2026

Salmo torna con il suo Festival Tour 2026, portando sul palco tutta la sua energia e il suo stile unico. Dopo il successo delle tappe precedenti, il rapper annuncia tre nuove date per vivere l’esperienza dal vivo in estate. Un appuntamento imperdibile per i fan che desiderano emozionarsi e condividere momenti intensi di musica e musica, sotto il sole e tra amici.

Salmo si prepara a portare tutta la sua energia dal vivo anche nei festival estivi del 2026, aggiornato il calendario con tre nuove date. Salmo si prepara a portare tutta la sua energia dal vivo anche nei festival estivi del 2026, pronto a trasformare ogni tappa in un’esperienza unica e memorabile. L’estate live di Salmo si arricchisce di tre nuove date: Padova @ Sherwood Festival il 2 luglio; Napoli @ Ex Base Nato il 10 luglio; e Asti @ AstiMusica il 12 luglio, con biglietti disponibili dalle ore 14:00 di giovedì 18 dicembre, e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di martedì 23 dicembre. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

