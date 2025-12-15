Alfa in concerto a Montesilvano per il Marea festival 2026

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alfa si esibirà al Marea Festival 2026 di Montesilvano, portando sul palco il suo talento e la sua musica. Dopo la conferma dei Negramaro, il festival si prepara a regalare un'altra grande emozione con il cantautore genovese, rafforzando la proposta musicale dell’evento e attirando appassionati da tutta la regione.

alfa in concerto a montesilvano per il marea festival 2026

© Ilpescara.it - Alfa in concerto a Montesilvano per il Marea festival 2026

Ci sarà anche Alfa, idolo della musica italiana degli ultimi anni, al Marea festival 2026. Dopo aver annunciato all’arrivo dei Negramaro, che tornano ai live, l’amministrazione comunale di Montesilvano rilancia con il cantautore genovese. Il concerto di Alfa a Montesilvano, organizzato in. Ilpescara.it

MIGLIAIA DI PERSONE TI SALTANO DAVANTI A UN CONCERTO

Video MIGLIAIA DI PERSONE TI SALTANO DAVANTI A UN CONCERTO