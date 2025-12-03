Sfruttamento della prostituzione tutti assolti dopo processo lungo 7 anni

In una decisione che segna la conclusione di un lungo e articolato iter giudiziario, la Seconda Sezione Penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste per tutti gli imputati coinvolti nel procedimento riguardante presunti reati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

