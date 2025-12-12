Sfruttamento della prostituzione e maltrattamenti sulla compagna costretta in casa arrestato

Un uomo italiano è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Viterbo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione aggravato. L'operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile e rappresenta un importante intervento contro i fenomeni di violenza e illegalità all'interno di un contesto domestico.

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato della Questura di Viterbo - Squadra Mobile traeva in arresto un cittadino italiano per i reati di maltrattamenti in famiglia, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione aggravato. Numerosi sono stati gli episodi di maltrattamenti in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

RAVENNA: Costringe la compagna rumena a prostituirsi minacciando il figlio di due anni - VIDEO

