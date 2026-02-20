Salerno decolla | 4 nuove rotte nazionali per turismo e crescita

L’aeroporto di Salerno ha introdotto quattro nuove rotte nazionali, un risultato ottenuto grazie a un accordo tra Aeroitalia e Gesac. Questa decisione deriva dall’aumento della domanda turistica e dalla volontà di rafforzare i collegamenti con altre città italiane. Le nuove rotte permetteranno di raggiungere destinazioni come Milano, Roma, Torino e Bologna, offrendo più opportunità ai viaggiatori e sostenendo il settore turistico locale. La crescita dello scalo si traduce in più voli e maggiori possibilità di sviluppo per l’intera zona.

Aeroporto di Salerno: Quattro Nuove Rotte Nazionali e l'Entusiasmo di Federalberghi. L'Aeroporto di Salerno si prepara ad un significativo ampliamento della sua offerta di voli con l'attivazione di quattro nuove rotte nazionali, frutto di un accordo tra Aeroitalia e Gesac, la società che gestisce lo scalo. L'annuncio, accolto con soddisfazione dagli operatori turistici, rappresenta un passo avanti nella connettività della regione e una risposta alle sollecitazioni per un potenziamento delle infrastrutture. L'accordo tra Aeroitalia e Gesac segna una svolta per l'Aeroporto di Salerno, che punta a rafforzare il proprio ruolo di hub di collegamento per il territorio.