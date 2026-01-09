Senza tassa il Fellini decolla Ryanair decisa a investire | Pronti a portare nuove rotte

Ryanair annuncia investimenti e nuove rotte negli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini, offrendo più opzioni a basso costo senza tasse aggiuntive. L’obiettivo è ampliare la presenza e facilitare i collegamenti, garantendo tariffe competitive e servizi efficienti ai viaggiatori. La compagnia conferma il suo impegno a sviluppare il network italiano, contribuendo allo sviluppo del settore aeronautico locale.

"Pronti a portare nuove rotte e un numero ancora maggiore di posti a basso costo negli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini". Ryanair non si nasconde alla luce della decisione della Regione Emilia Romagna di abolire l'addizionale comunale ne tre scali regionali di minori dimensioni dopo il Marconi di Bologna. Anzi, per il vettore rappresenta un punto di partenza per incrementare voli, destinazioni e passeggeri, dando dunque ossigeno agli scali minori in Emilia Romagna. Per il Fellini, come sottolineato più volta dal sindaco del Comune di Rimini, Jamil Sadegholvaad, rappresenta un elemento in più su cui basare lo sviluppo dello scalo.

