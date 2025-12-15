Partito Liberaldemocratico primo congresso a Salerno | Antonluca Cuoco eletto segretario provinciale

Domenica 14 dicembre si è svolto a Salerno il primo congresso provinciale del Partito Liberaldemocratico, un evento importante per il partito a livello locale. Durante l'incontro è stato eletto il nuovo segretario provinciale, Antonluca Cuoco, segnando un passo significativo nel percorso di consolidamento e sviluppo del partito nella provincia.

Domenica 14 dicembre si è tenuto a Salerno il primo congresso provinciale del Partito liberaldemocratico. “Il Pld, col segretario nazionale Luigi Marattin – si legge in una nota – sta continuando il processo di radicamento sul territorio fatto di incontri ed appuntamenti partecipati da iscritti e simpatizzanti. Il congresso salernitano ha rappresentato un momento di confronto per la comunità locale di ispirazione liberale che si riconosce nei valori della libertà individuale, economica e civile, che crede nel binomio inscindibile tra democrazia liberale ed economia di mercato”. E’ stato eletto il salernitano Antonluca Cuoco che ha presentato una mozione programmatica sostenuta dai membri eletti alla direzione provinciale (Fabio Buoninconti, Attilio Bianco, Giovanni Luciano, Anna Morena Mozzillo). Ildenaro.it IL PRIMO CONGRESSO DEL PARTITO LIBERALDEMOCRATICO Primo congresso per il Partito Liberaldemocratico: Sebastiano Venier nominato segretario provinciale - Si è svolto a Grosseto il primo congresso del Partito liberaldemocratico: Sebastiano Venier è stato eletto segretario ... grossetonotizie.com

