Salernitana derby amaro | Faggiano sfida il Monopoli per riaccendere

Daniele Faggiano ha organizzato una cena a porte chiuse per riaccendere il morale della Salernitana dopo il pareggio nel derby contro la Cavese. La serata ha avuto lo scopo di rafforzare il gruppo e prepararsi alla sfida contro il Monopoli, che si terrà tra pochi giorni. Il direttore sportivo ha parlato con i giocatori, cercando di trovare nuove motivazioni e strategie. La squadra si allena intensamente, sperando di invertire il trend negativo e di ottenere una vittoria importante. La sfida contro il Monopoli si avvicina.

Salernitana, Faggiano prova a ricomporre la squadra: cena e sfida al Monopoli per ritrovare slancio. Salerno – Una cena a porte chiuse, voluta dal direttore sportivo Daniele Faggiano, ha cercato di stemare la tensione nello spogliatoio della Salernitana dopo il pareggio nel derby contro la Cavese. L’obiettivo è preparare al meglio la prossima sfida di campionato, domenica 22 febbraio contro il Monopoli allo stadio Arechi, con l’allenatore Giuseppe Raffaele squalificato e sostituito dal vice Ferrari. Un clima teso da smaltire. Il pareggio nel derby, un risultato che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi, aveva scatenato reazioni anche tra gli ultras, che hanno espresso il proprio disappunto con azioni simboliche.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Salernitana, incidente stradale per il ds Faggiano Leggi anche: Risalita Salernitana, Faggiano alza il muro: "Siamo tutti compatti" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Salernitana, veleni da derby: punito Raffaele. Un quadro costa caro a Faggiano; Salernitana, Raffele in bilico? Confronto acceso con il DS Faggiano; Salernitana, Faggiano-Raffaele: come si cambia per non morire; Salernitana, pari amaro nel derby: Raffaele sempre più in bilico. Salernitana, veleni post-derby: multa a Faggiano per calci a pannelli spogliatoi e due turni a RaffaeleStampa Arrivano i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo l’ultimo turno di campionato e riguardano anche la Salernitana dopo il derby di Cava. A carico del dirigente Daniele Faggiano è stata comminat ... salernonotizie.it Salernitana derby amaro: Minaj gela Raffaele al 90’, tra polemiche e rimpiantiSi chiude con un 1-1 che lascia l’amaro in bocca alla Salernitana il derby contro la Cavese. Un pareggio maturato all’ultimo respiro, tra episodi contestati e un finale rovente che ... tuttosalernitana.com Salernitana, anche per il derby di Caserta stop a trasferta tifosi granata - facebook.com facebook *Salernitana: pari, rimpianti e alta tensione dopo il derby* "Occasione sprecata dai granata nella giornata in cui pareggiano Benevento e Catania, stoppate da Latina e Siracusa" x.com