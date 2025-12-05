Risalita Salernitana Faggiano alza il muro | Siamo tutti compatti

"Questa conferenza non è per parlare o per distogliere dal 5-1. Penso di non aver mai visto un campionato dove sono state vinte tutte le gare. Non dico vincere, altrimenti. Il Benevento ha perso una partita in più di noi e il Catania una in meno. Voi direte: abbiamo perso contro le dirette. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Telesveva. . +++BARI, DOMANI SI PRESENTA VIVARINI, GIOVEDI' LA JUVE STABIA - SERIE C, GAMBALE GUIDA LA RISALITA DEL CERIGNOLA, FOGGIA VERSO LA SFIDA SALVEZZA DI SIRACUSA - SERIE D, FIDELIS E BARLETTA TRA CAMPO E MER - facebook.com Vai su Facebook

Salernitana, la visita di Iervolino: carica a tecnico e calciatori - È stata una presenza carica di energia ed entusiasmo: dopo il memorial dedicato al compianto fratello Angelo, ad agosto, il patron della Salernitana ha atteso la conclusione del calciomercato per ... Da ilmattino.it

Salernitana, Faggiano: "Siamo primi da 14 turni e c'è chi destabilizza, difendo il gruppo" - "Siamo felici per la vittoria, ma anche consapevoli che non possiamo permetterci di accontentarci. Riporta tuttomercatoweb.com

Salernitana, Faggiano: "Mercato è chiuso, a gennaio faremo le nostre valutazioni" - Il direttore sportivo della Salernitana Daniele Faggiano è intervenuto in mixed zone dopo la vittoria dei granata contro l'Atalanta U23 che ha lanciato i campani in testa alla classifica: "Non ... Lo riporta tuttomercatoweb.com

Salernitana in Duomo, le lacrime del ds Faggiano: «Lassù qualcuno ci ama» - Stasera in Cattedrale, a Salerno, la squadra granata ha partecipato alla Messa degli Sportivi, evento che rientra nei festeggiamenti in onore del ... Riporta ilmattino.it

La Salernitana vuole la risalita: il punto sugli acquisti dei campani - Dopo la sconfitta amara nel playout della scorsa stagione contro la Sampdoria, il club campano sta lavorando per sistemare i conti e preparare ... Riporta calciomercato.com

Salernitana, Faggiano: "Girone C di livello alto. Attenzione a Potenza, Crotone e Monopoli" - Ospite di TMW Radio all'interno della trasmissione 'A Tutta C', Daniele Faggiano, ds della Salernitana, ha parlato delle difficoltà legate al Girone C di Serie C che il club granata sta affrontando in ... m.tuttomercatoweb.com scrive