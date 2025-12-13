salernitana incidente stradale per il ds faggiano

Il direttore sportivo della Salernitana, Daniele Faggiano, è stato coinvolto in un incidente stradale mentre tornava dalla trasferta di Picerno, conclusa con una vittoria per 2-1 della squadra campana. L'episodio si è verificato in seguito alla partita, senza conseguenze gravi per Faggiano.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il direttore sportivo della Salernitana, Daniele Faggiano, è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre rientrava in auto dalla trasferta di Picerno, vinta 2-1 dai campani. Da quanto si apprende il dirigente è stato coinvolto in un tamponamento stradale, sta bene e le sue condizioni non destano preoccupazioni ma è stato trasferito precauzionalmente presso l’ospedale di Potenza, dove sono in corso accertamenti. Dovrebbe essere dimesso già in serata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it

