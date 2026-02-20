Sale scommesse | controlli e multe

I carabinieri di Fermo, insieme al Nil di Ascoli, hanno messo sotto pressione le sale scommesse della zona. Durante l’operazione, hanno verificato licenze, sicurezza e rispetto delle norme anti-gioco patologico. Sono stati elevati multe a diversi esercizi che operavano senza autorizzazioni o in modo scorretto. Tra i locali controllati, alcuni presentavano irregolarità su cui sono stati avviati procedimenti. L’obiettivo è proteggere i minori e prevenire il gioco d’azzardo compulsivo. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare questa attività.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo, supportati dai colleghi del Nil, Nucleo ispettorato del lavoro di Ascoli, hanno condotto un servizio di controllo straordinario mirato alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico e alla tutela delle fasce deboli, in particolare dei minori. Uno dei controlli è stato eseguito presso un’agenzia di scommesse di Sant’Elpidio a Mare ad opera dei militari dell’Arma del posto coadiuvati dai colleghi di Porto Sant’Elpidio e del Nil di Ascoli. A conclusione dell’attività ispettiva, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà il titolare della società, un elpidiense di 80 anni, al quale è stata contestata la mancata adozione delle misure necessarie a salvaguardare i lavoratori dai rischi di natura elettrici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

