Sicurezza rafforzata in città | controlli su locali pubblici e sale scommesse
Nella serata di ieri, Brindisi ha visto un’operazione di controllo straordinario volta a rafforzare la sicurezza urbana. Durante l’intervento, sono state identificate 195 persone e controllati 108 veicoli, con verifiche effettuate in tre esercizi pubblici e una sala scommesse. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di sorveglianza per garantire un ambiente più sicuro per cittadini e visitatori.
BRINDISI - Una vasta operazione di controllo straordinario del territorio ha interessato Brindisi nella serata di ieri, mercoledì 14 gennaio, ha portato a 195 persone identificate, 108 veicoli controllati, verifiche in tre esercizi pubblici e in una sala scommesse, oltre a due sanzioni per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
