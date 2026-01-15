Sicurezza rafforzata in città | controlli su locali pubblici e sale scommesse

Nella serata di ieri, Brindisi ha visto un’operazione di controllo straordinario volta a rafforzare la sicurezza urbana. Durante l’intervento, sono state identificate 195 persone e controllati 108 veicoli, con verifiche effettuate in tre esercizi pubblici e una sala scommesse. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di sorveglianza per garantire un ambiente più sicuro per cittadini e visitatori.

