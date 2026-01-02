Al via sabato mattina i saldi invernali in Veneto

Sabato 3 gennaio in Veneto iniziano i saldi invernali 2026, il primo appuntamento promozionale dell’anno. Questa occasione permette ai consumatori di approfittare di offerte e sconti su una vasta gamma di prodotti, segnando l’inizio di un periodo di acquisti dedicato alla stagione invernale. I saldi rappresentano un momento importante per negozi e clienti, offrendo opportunità di shopping conveniente e di rinnovamento dell’armadio.

Sabato 3 gennaio prenderanno il via i saldi di fine stagione invernali 2026, primo appuntamento promozionale dell’anno. Secondo quanto emerge da un sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti, il negozio fisico resta il perno dell’esperienza “svendite” per l’87% dei consumatori.Clicca qui per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Al via sabato mattina i saldi invernali in Veneto Leggi anche: Saldi invernali in partenza: a Piacenza sconti al via sabato 3 gennaio Leggi anche: Saldi invernali 2026, al via sabato 3 gennaio in quasi tutta Italia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Saldi invernali 2026 al via, countdown anticipato al 2 gennaio per la Valle d’Aosta e al 3 per il resto d’Italia, ma i pre-sales conquistano già 2 milioni di consumatori; Saldi al via, ma l’assalto è già finito: due milioni hanno comprato prima e ora si teme il flop; Saldi invernali 2026: in Lombardia si parte sabato 3 gennaio; Addio a Pietro Sala, ex consigliere di Misano: ha perso la vita dopo essere andato a comprare il pane. Inizio saldi invernali 2026 dal 3 gennaio, il cartellino sospetto da evitare per non cadere in una truffa - Al via i saldi invernali 2026: le date della stagione degli sconti e i consigli per evitare fregature e truffe ... virgilio.it

Ultimo weekend di feste con l’inizio dei saldi: sconti al via sabato 3 gennaio - Gli sconti proseguiranno per un massimo di 60 giorni, fino a martedì 3 marzo ... chiamamicitta.it

Abbigliamento, saldi al via in Emilia-Romagna da sabato 3 gennaio - Il conto alla rovescia per i saldi entra nel vivo: le vendite di fine stagione invernale prenderanno il via sabato 3 gennaio anche in Emilia- chiamamicitta.it

SALDI AL VIA: 220 EURO A FAMIGLIA IL BUDGET DI SPESA | 31/12/2025

