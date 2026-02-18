Il paroliere napoletano, noto per aver scritto più di 3600 canzoni per artisti come Gigi D’Alessio e Sal Da Vinci, è morto a 64 anni a causa di una lunga malattia. La sua morte ha colpito molti fan e colleghi che ricordano le sue parole come un filo conduttore della musica napoletana. Negli ultimi anni, aveva continuato a lavorare in studio, dando vita a brani ancora molto ascoltati in televisione e radio.

«P apà si è sposato con le tue canzoni», «Il nonno dice che tu sei un suo amico», «Possiamo avere il piacere che veniate a mangiare da noi?». Quando girava per i quartieri di Napoli, Vincenzo D’Agostino era una star. «Sono un autore conosciuto quasi quanto un cantante – ha raccontato a Fanpage poco prima di morire – o forse di più, perché ho sempre raccontato le storie del popolo, della povera gente, del vascio, dei quartieri». Il “ paroliere di Napoli ”, autore di circa 3600 canzoni in poco più di vent’anni, si è spento a 64 anni dopo una lunga malattia. A ricordarlo per primo è stato Gigi D’Alessio, che ha detto addio alla sua “metà” artistica, la mano dei suoi testi: «È stato un enorme privilegio conoscervi, il più grande della mia vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il celebre paroliere napoletano, autore di oltre 3600 canzoni per artisti come Gigi D’Alessio e Sal Da Vinci, si è spento a 64 anni dopo una lunga malattia

Morto Vincenzo D'Agostino paroliere di Gigi D'Alessio e Sal Da Vinci, da "Non dirgli mai" a "Rossetto e caffè"Vincenzo D'Agostino, noto paroliere di Gigi D'Alessio e Sal Da Vinci, è morto a causa di una grave malattia che lo aveva colpito negli ultimi mesi.

E' morto Vincenzo D'Agostino, lo storico paroliere di Gigi D'Alessio. Tra le sue hit Rossetto e caffè con Sal Da VinciVincenzo D'Agostino, noto paroliere napoletano, è morto a 64 anni a causa di una lunga malattia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.