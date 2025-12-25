C ome classico del 25 dicembre Canale 5 propone il Concerto di Natale 2025, in onda alle 21.35 circa. Alla conduzione torna l’ormai veterana padrona di casa Federica Panicucci, pronta ad accogliere gli ospiti che si alterneranno sul palco. In scaletta, oltre alla musica, sono previsti momenti di racconti e di riflessioni. L’evento, infatti, persegue anche uno scopo benefico aiutando le Missioni Don Bosco nel mondo. Federica Panicucci in bikini leopardato alle Maldive X Leggi anche › Federica Panicucci furiosa sui social: «Vogliamo essere libere di vestirci come ci piace» Concerto di Natale 2025 su Canale 5: stasera 25 dicembre in tv l’evento musicale con Federica Panicucci. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra i tanti artisti, italiani e stranieri, che si alterneranno sul palco ci sono: Riccardo Cocciante, Clara, Sal Da Vinci e la rocker Sheryl Crow

