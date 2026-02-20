Sabotaggio treno | 20enne arrestato indagati gruppi antagonisti

A Castel San Pietro, la polizia ha arrestato un giovane di 20 anni per aver sabotato un treno. L’uomo è stato fermato dopo aver scoperto tracce di manomissione sui binari, che potevano causare un incidente. Le indagini mirano a capire se il ragazzo abbia agito da solo o se ci siano collegamenti con gruppi antagonisti. La zona rimane sotto controllo mentre le forze dell’ordine continuano a controllare eventuali complici. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti.

Sabotaggio ferroviario a Castel San Pietro: ventenne in custodia cautela, indagini su possibili collegamenti con gruppi antagonisti. Un ventenne residente nell'imolese è comparso oggi davanti al giudice per le indagini preliminari (GIP) in relazione all'arresto di martedì per aver posizionato pietre sui binari della linea ferroviaria Ancona-Piacenza, nei pressi di Castel San Pietro. L'azione, fortunatamente senza conseguenze per la circolazione, ha sollevato un'ondata di indagini volte a chiarire le motivazioni del gesto e ad accertare l'eventuale coinvolgimento di altre persone. L'arresto è avvenuto mentre il giovane tentava di allontanarsi in bicicletta dal luogo del sabotaggio, ponendo fine a un potenziale pericolo per la sicurezza del traffico ferroviario.