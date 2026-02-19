Sabotaggio ferroviario a Castel San Pietro udienza di convalida per il 20enne arrestato

Il 20enne di Imola ha causato l’interruzione dei treni a Castel San Pietro Terme, posizionando pietre sui binari. L’episodio si è verificato martedì pomeriggio, quando le forze dell’ordine lo hanno arrestato sul posto. La sua azione ha provocato ritardi e disagi per molti pendolari. Domani, alle 13, davanti al gip di Bologna, Andrea Romito, si terrà l’udienza di convalida dell’arresto. La decisione del giudice determinerà se il giovane rimarrà in carcere o sarà rilasciato in attesa del processo.

Il giovane è accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio. La Procura indaga per capire se abbia agito da solo o nell’ambito di una rete strutturata Si terrà domani alle 13, davanti al gip di Bologna Andrea Romito, l’udienza di convalida dell’arresto del 20enne imolese fermato martedì pomeriggio dopo aver piazzato alcune pietre sui binari della ferrovia a Castel San Pietro Terme. Il giovane, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri di Castel San Pietro mentre si stava allontanando in bicicletta. Attualmente si trova in carcere ed è indagato per attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Sabotaggi ai treni, 20enne arrestato a Castel San Pietro e accusato di attentato alla sicurezza dei trasportiUn ragazzo di 20 anni è stato arrestato a Castel San Pietro dopo aver tentato di sabotare alcuni treni. Leggi anche: Camion in fiamme sulla A14: code tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sabotaggio treni, sul blog anarchico compare un post di esultanza; Sabotaggio ai treni, piazzati ordigni con bottiglie infiammabili. Cosa sappiamo; Sabotaggio ai treni, una rivendicazione per tre ordigni diversi; Treni, nuovo danneggiamento a Bologna dopo il sabotaggio di sabato: tranciati cavi lungo la linea merci. Indagini in corso. Castel San Pietro, sabotaggio sui binari, domani la convalida per l’arrestoCASTEL SAN PIETRO. Si svolgerà domani alle 13, davanti al gip di Bologna Andrea Romito, l’udienza di convalida dell’arresto del 20enne imolese che, ... corriereromagna.it Sabotaggio treni, arrestato un 20enne. Aveva posizionato pietre sui binari. I carabinieri evitano l'impatto con un FrecciarossaSono stati i Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme ad evitare in extremis l'impatto con un Frecciarossa che stava sopraggiungendo in stazione ... affaritaliani.it A Castel San Pietro i Carabinieri hanno sventato un tentativo di sabotaggio lungo la linea ferroviaria. A far scattare l’allarme sarebbe stato un cittadino che ha sentito il forte fragore dell’impatto del convoglio contro le rocce e ha segnalato subito l’episodio. Da lì facebook