Sabotaggi ai treni convalidato l’arresto del 20enne fermato a Bologna | aveva messo pietre sui binari dell’Alta velocità

Andrea Romito, 20 anni di Imola, ha perso la libertà dopo aver collocato pietre sui binari dell’Alta velocità a Castel San Pietro Terme. La polizia lo ha arrestato subito e il Gip di Bologna ha convalidato la misura, ritenendo che il giovane abbia messo a rischio la sicurezza dei treni. Le forze dell’ordine hanno trovato tracce di pietre sui binari e hanno scoperto che Romito aveva agito di notte.

Il Gip di Bologna ha convalidato l'arresto di Andrea Romito, il 20enne imolese bloccato dopo aver piazzato pietre sui binari dell'Alta velocità a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna. Il giovane, assistito dall'avvocato Lorenzo Bergami, è ora ai domiciliari per attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio nel pomeriggio del 17 febbraio. Ad inchiodarlo è stata la telefonata di un testimone al 112, che segnalava la presenza di un giovane accovacciato nei pressi della linea ferroviaria Ancona-Piacenza. Il cittadino inoltre ha riferito di aver sentito uno scoppio e visto una nube di polvere all'arrivo del Treno Regionale Veloce 17510, partito da Imola e diretto a Bologna.