Sabato apre la seggiovia di Carona

Sabato 21 febbraio, la seggiovia di Carona riapre dopo alcuni mesi di chiusura. La nuova struttura permette di raggiungere il comprensorio di Foppolo-Carisole partendo direttamente dal paese, facilitando l’accesso agli appassionati di sci e montagna. La riattivazione della seggiovia rappresenta un miglioramento per i residenti e i visitatori, che ora potranno risparmiare tempo e fatica. La messa in funzione della seggiovia era attesa da settimane e ora è pronta a funzionare. La prima corsa è prevista per le 8 del mattino.

Apre da sabato 21 febbraio la seggiovia di arroccamento Alpe Soliva che consente di arrivare al comprensorio di Foppolo-Carisole anche dal paese di Carona. Una buona notizia quindi per tutti gli appassionati di sci che vogliono sciare da subito direttamente nella splendida conca di Carisole (dove sono aperte sette piste di varia difficoltà) prima raggiungibile solo salendo con gli impianti di Foppolo. L'apertura della seggiovia di Carisole arriva solo a stagione inoltrata poiché la società di gestione ha potuto prendere in carico l'impianto di risalita solo a da metà dicembre ottemperando, quindi, solo da quel momento a tutte le necessarie manutenzioni anche straordinarie e a imprevisti in corso d'opera.