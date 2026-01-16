foppolo carona apre anche la seggiovia conca nevosa

A Foppolo-Carona, la seggiovia Conca Nevosa riapre al pubblico a partire da sabato 17 gennaio, ampliando le possibilità di accesso alle piste. Questa riapertura si aggiunge all’impianto della Valgussera, offrendo agli sciatori ulteriori opzioni per godere delle attività invernali. La riapertura della seggiovia contribuisce a migliorare la fruibilità del comprensorio, garantendo un’esperienza più completa e accessibile a tutti gli appassionati di sci e montagna.

Apre da sabato 17 gennaio, nel comprensorio sciistico di Foppolo-Carona (alta Val Brembana), la seggiovia quadriposto Conca Nevosa, in Val Carisole. Torna così fruibile una delle aree sciabili più apprezzate del comprensorio bergamasco, in un panorama naturale di particolare fascino e con piste perfette. «Dopo l’apertura della s eggiovia del Valgussera – dice il direttore della stazione, Luca Cattaneo - torna ora utilizzabile anche l’impianto del Conca Nevosa: collaudo superato e piste pronte. Da quando abbiamo avuto in gestione, dal Comune di Carona, di fatto a metà dicembre scorso, impianti e piste di Val Carisole, è stata una corsa contro il tempo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

