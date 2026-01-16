Comprensorio sciistico Foppolo-Carona al via la riapertura della seggiovia Conca Nevosa

Dal 17 gennaio, il comprensorio sciistico Foppolo-Carona in alta Val Brembana riapre la seggiovia quadriposto Conca Nevosa, situata in Val Carisole. Questa riapertura consente agli appassionati di sci di tornare a usufruire di un servizio fondamentale per l’accesso alle piste, garantendo un’esperienza di qualità in un’area immersa nella natura. La riapertura segna un’importante occasione per gli sciatori di godere delle piste della zona.

Foppolo. Apre da sabato 17 gennaio, nel comprensorio sciistico di Foppolo-Carona in alta Val Brembana, la seggiovia quadriposto Conca Nevosa, in Val Carisole. Torna così fruibile una delle aree sciabili più apprezzate del comprensorio bergamasco, in un panorama naturale di particolare fascino e con piste perfette. “Dopo l’apertura della seggiovia del Valgussera – dice il direttore della stazione, Luca Cattaneo – torna ora utilizzabile anche l’impianto del Conca Nevosa: collaudo superato e piste pronte. Da quando abbiamo avuto in gestione, dal Comune di Carona, di fatto a metà dicembre scorso, impianti e piste di Val Carisole, è stata una corsa contro il tempo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: La Belmont-Foppolo gestirà per 15 anni gli impianti di Val Carisole a Carona

Leggi anche: Carona, al rifugio Calvi tre giovani gestori. «Meglio qui della città»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Pienone sulle piste nelle valli bergamasche: «Neve artificiale come quella vera», ma costa tre euro per 4 metri quadri.

Foppolo-Carona, apre anche la seggiovia Conca Nevosa - Dopo l’impianto della Valgussera attivo anche quello di Conca Nevosa a partire da sabato 17 gennaio. ecodibergamo.it