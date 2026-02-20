Sabatini elogia Spalletti | Luciano è un genio lo terrei anche se la Juve non arrivasse tra le prime quattro McKennie e Vlahovic? Penso questo
Walter Sabatini ha elogiato Luciano Spalletti, definendolo un vero talento e affermando che lo manterrebbe anche senza qualificarsi tra le prime quattro in classifica. Sabatini ha anche commentato le prestazioni di McKennie e Vlahovic, esprimendo la sua opinione sui loro ruoli futuri alla Juventus. Ha sottolineato come Spalletti abbia portato entusiasmo e idee innovative alla squadra, anche in un momento di incertezza. Sabatini ha concluso dicendo che il tecnico merita fiducia, indipendentemente dai risultati immediati.
Walter Sabatini ha parlato della Juve e di Spalletti, facendo il punto anche sul futuro di McKennie e Vlahovic. Vediamo che cosa ha detto. A Tuttosport, Walter Sabatini ha parlato della Juventus, elogiando mister Luciano Spalletti. Poi il punto sul futuro di McKennie e Vlahovic. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE SUL MOMENTO DELLA JUVE – « In queste partite ai bianconeri è mancata un po’ di fortuna: le occasioni in serie contro Atalanta e Lazio, l’espulsione di Kalulu a San Siro e poi la piega che ha preso la partita di Istanbul, lì mi ha sorpreso solo la proporzione del risultato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Turci sullo scontro fra Spalletti e Conte: «Le parole se le porta via il vento, contano i fatti. Juve in lotta per lo Scudetto? Penso questo»
Leggi anche: De Paola non ha dubbi dopo Napoli Juve: «Spalletti è l’uomo giusto, ma la rosa è debole e di questo passo tra le prime quattro non ci arriva!». La dura analisi post partita!
ADANI SPALLETTI UN SIGNORE, MEGLIO DELLA JUVE SOCIETA'! #adani #spalletti #juventus #seriea #news
Sandro Sabatini: 'Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus'Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Sandro Sabatini, Luciano Spalletti sta per diventare il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico di Certaldo dovrebbe firmare il contratto nelle ... it.blastingnews.com
Sabatini a Radio Marte ha fatto il punto sulla Juventus rivelando che Spalletti accoglierebbe volentieri Lobotka, Anguissa e OsimhenSabatini a Radio Marte ha fatto il punto sulla Juventus rivelando che Spalletti accoglierebbe volentieri Lobotka, Anguissa e Osimhen Il calciomercato è fatto di suggestioni, incroci pericolosi e, spes ... juventusnews24.com
Vergara accende il dibattito: Sabatini elogia, Cruciani frena La prestazione di Antonio Vergara contro la Fiorentina non è passata inosservata e ha acceso il confronto nell’ultima puntata del podcast Numer1. Da una parte l’entusiasmo di Sandro Sabatini, dall’a - facebook.com facebook