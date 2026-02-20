Walter Sabatini ha elogiato Luciano Spalletti, definendolo un vero talento e affermando che lo manterrebbe anche senza qualificarsi tra le prime quattro in classifica. Sabatini ha anche commentato le prestazioni di McKennie e Vlahovic, esprimendo la sua opinione sui loro ruoli futuri alla Juventus. Ha sottolineato come Spalletti abbia portato entusiasmo e idee innovative alla squadra, anche in un momento di incertezza. Sabatini ha concluso dicendo che il tecnico merita fiducia, indipendentemente dai risultati immediati.

Walter Sabatini ha parlato della Juve e di Spalletti, facendo il punto anche sul futuro di McKennie e Vlahovic. Vediamo che cosa ha detto. A Tuttosport, Walter Sabatini ha parlato della Juventus, elogiando mister Luciano Spalletti. Poi il punto sul futuro di McKennie e Vlahovic. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE SUL MOMENTO DELLA JUVE – « In queste partite ai bianconeri è mancata un po’ di fortuna: le occasioni in serie contro Atalanta e Lazio, l’espulsione di Kalulu a San Siro e poi la piega che ha preso la partita di Istanbul, lì mi ha sorpreso solo la proporzione del risultato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sabatini elogia Spalletti: «Luciano è un genio, lo terrei anche se la Juve non arrivasse tra le prime quattro. McKennie e Vlahovic? Penso questo»

Leggi anche: Turci sullo scontro fra Spalletti e Conte: «Le parole se le porta via il vento, contano i fatti. Juve in lotta per lo Scudetto? Penso questo»

Leggi anche: De Paola non ha dubbi dopo Napoli Juve: «Spalletti è l’uomo giusto, ma la rosa è debole e di questo passo tra le prime quattro non ci arriva!». La dura analisi post partita!

ADANI SPALLETTI UN SIGNORE, MEGLIO DELLA JUVE SOCIETA'! #adani #spalletti #juventus #seriea #news

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.