De Paola non ha dubbi dopo Napoli Juve | Spalletti è l’uomo giusto ma la rosa è debole e di questo passo tra le prime quattro non ci arriva! La dura analisi post partita!

De Paola, giornalista, ha commentato così la sconfitta della Juventus contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni. A TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha offerto questa analisi dopo la sconfitta della Juve allo Stadio Maradona contro il Napoli. Ecco le sue parole. PAROLE – «Ieri il tecnico ha lanciato un segnale alla società, ha voluto mostrare la pochezza della rosa che ha a disposizione. Fatto sta che contro il Napoli ha perso un’occasione enorme, perché gli azzurri erano decimati, e lui ha pensato male di rivoluzionare la squadra per non dare riferimenti a un Conte che però ha messo in piedi un Napoli capace di cambiare faccia a proprio piacimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

