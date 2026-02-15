Ventimiglia riaperta la foce del Roja | ruspe ancora al lavoro
A Ventimiglia, le ruspe sono tornate a lavorare sulla foce del fiume Roja dopo una lunga chiusura, causata dalle esondazioni delle settimane scorse. Le operazioni mirano a ripristinare il corso naturale del fiume e a prevenire future inondazioni, coinvolgendo un intervento urgente di lavori di consolidamento.
Ventimiglia, la foce del Roja torna a respirare: un’emergenza che rilancia il dibattito sulla gestione del territorio. Ventimiglia è stata teatro di una corsa contro il tempo per scongiurare un’alluvione. Le recenti mareggiate, combinate con l’aumento della portata del fiume Roja, hanno causato allagamenti in diverse zone della città, mettendo a rischio case e attività commerciali. L’intervento delle ruspe, reso possibile in condizioni di emergenza, ha riaperto la foce del fiume, ostruita da sedimenti, permettendo il deflusso dell’acqua e alleviando la pressione sulle aree più colpite. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla fragilità del territorio ligure e sulla necessità di semplificare le procedure per interventi tempestivi su fiumi e aree protette.🔗 Leggi su Ameve.eu
Cascina Bruciata, ruspe al lavoro: via alla demolizione
A Novegro, le ruspe hanno avviato la demolizione di Cascina Bruciata, un edificio dismesso di proprietà privata.
"Argine abusivo, aperto un varco". Le ruspe al lavoro durante la piena. E un privato tenta di bloccarleLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Ventimiglia, riaperta la foce del Roja: ruspe ancora al lavoroDi Muro: «È necessario mettere i sindaci e le amministrazioni nelle condizioni di poter intervenire tempestivamente nei fiumi e, nel caso specifico, alla foce, anche quando si tratta di aree considera ... riviera24.it
Ventimiglia, il Roja non scarica in mare: si tenta una correzione del corso del fiumeVentimiglia - Diversi allagamenti di scantinati si sono registrati, in queste ultime ore a Ventimiglia a causa di un tappo che si è venuto a creare alla foce del fiume Roja per un ricircolo di acqua c ... ilsecoloxix.it
STAMANI CAMION SI RIBALTA A MENTONE, A10 RIAPERTA ALLE 9 VENTIMIGLIA. Stamani 13 febbraio, il traffico veicolare verso la Francia è rimasto congestionato e bloccato dalle 5.20 alle 9 circa, a causa di un incidente avvenuto sull’autostrada A8, nei p facebook
Cadavere sui binari, è un anziano di Ospedaletti: riaperta la circolazione tra Ventimiglia e Taggia x.com