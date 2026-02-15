Ventimiglia riaperta la foce del Roja | ruspe ancora al lavoro

A Ventimiglia, le ruspe sono tornate a lavorare sulla foce del fiume Roja dopo una lunga chiusura, causata dalle esondazioni delle settimane scorse. Le operazioni mirano a ripristinare il corso naturale del fiume e a prevenire future inondazioni, coinvolgendo un intervento urgente di lavori di consolidamento.

Ventimiglia, la foce del Roja torna a respirare: un’emergenza che rilancia il dibattito sulla gestione del territorio. Ventimiglia è stata teatro di una corsa contro il tempo per scongiurare un’alluvione. Le recenti mareggiate, combinate con l’aumento della portata del fiume Roja, hanno causato allagamenti in diverse zone della città, mettendo a rischio case e attività commerciali. L’intervento delle ruspe, reso possibile in condizioni di emergenza, ha riaperto la foce del fiume, ostruita da sedimenti, permettendo il deflusso dell’acqua e alleviando la pressione sulle aree più colpite. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla fragilità del territorio ligure e sulla necessità di semplificare le procedure per interventi tempestivi su fiumi e aree protette.🔗 Leggi su Ameve.eu

