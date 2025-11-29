Adrian Sutil in carcere ancora guai per l’ex pilota F1 Quando ferì Eric Lux con un bicchiere di champagne

Berlino, 29 novembre 2025 – Adrian Sutil torna alla ribalta delle cronache, anche stavolta non sportive. L’ex pilota tedesco, 42 anni, è stato arrestato oggi Stoccarda con l’accusa di frode internazionale e appropriazione indebita. Il giudice del tribunale di Stoccarda ha deciso la custodia cautelare dopo che la procura ha perquisito diverse sue proprietà, a Monaco, Sindelfingen, e in Svizzera. Ora Sutil si trova nel carcere di Baden-Württemberg in attesa di processo. Non sono chiari i dettagli della truffa di cui si sarebbe reso responsabile, il quotidiano Bild fa riferimento a un’attività di compravendita di auto lusso, che il 42enne avrebbe portato avanti negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

