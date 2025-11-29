Adrian Sutil in carcere ancora guai per l’ex pilota F1 Quando ferì Eric Lux con un bicchiere di champagne
Berlino, 29 novembre 2025 – Adrian Sutil torna alla ribalta delle cronache, anche stavolta non sportive. L’ex pilota tedesco, 42 anni, è stato arrestato oggi Stoccarda con l’accusa di frode internazionale e appropriazione indebita. Il giudice del tribunale di Stoccarda ha deciso la custodia cautelare dopo che la procura ha perquisito diverse sue proprietà, a Monaco, Sindelfingen, e in Svizzera. Ora Sutil si trova nel carcere di Baden-Württemberg in attesa di processo. Non sono chiari i dettagli della truffa di cui si sarebbe reso responsabile, il quotidiano Bild fa riferimento a un’attività di compravendita di auto lusso, che il 42enne avrebbe portato avanti negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Vi ricordate Adrian Sutil? 128 Gran Premi in Formula 1 tra Spyker, Force India e Sauber, con un 4° posto come miglior risultato a Monza 2009. Ebbene, secondo quanto riportato dalla Blick l'ex pilota tedesco è stato arrestato con l'accusa di frode e appropriazio - facebook.com Vai su Facebook
Arrestato l’ex pilota F1 Adrian Sutil: blitz internazionale, accuse pesantissime #AdrianSutil #Formula1 Vai su X
Adrian Sutil in carcere, ancora guai per l’ex pilota F1. Quando ferì Eric Lux con un bicchiere di champagne - Arrestato per frode internazionale, nel 2012 fu condannato a 18 mesi per aver aggredito l’ex proprietario di Lotus in discoteca. Riporta quotidiano.net
Sutil ancora nei guai: arrestato in Germania per frode internazionale - All'ex pilota sono stati contestati i reati di "frode grave organizzata e appropriazione indebita in associazione" ... Come scrive msn.com
Adrian Sutil è nei guai con la giustizia: l’ex pilota è stato arrestato in Germania - In Formula 1 dal 2008 al 2014, con la sola eccezione del Mondiale 2012, Adrian Sutil è (di nuovo) nei guai con la giustizia ... Segnala formulapassion.it