Adrian Sutil in carcere ancora guai per l’ex pilota F1 Quando ferì Eric Lux con un bicchiere di champagne

Quotidiano.net | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Berlino, 29 novembre 2025 – Adrian Sutil  torna alla ribalta delle cronache, anche stavolta non sportive. L’ex pilota tedesco, 42 anni, è stato arrestato oggi Stoccarda con l’accusa di frode internazionale e appropriazione indebita. Il giudice del tribunale di Stoccarda ha deciso la custodia cautelare  dopo che la procura ha perquisito diverse sue proprietà, a Monaco, Sindelfingen, e in Svizzera. Ora Sutil si trova nel carcere di Baden-Württemberg in attesa di processo.  Non sono chiari i dettagli della truffa di cui si sarebbe reso responsabile, il quotidiano Bild fa riferimento a un’attività di compravendita di auto lusso, che il 42enne avrebbe portato avanti negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

