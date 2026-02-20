Rubò una collana in oreficeria Denunciata ladra veterana

Una donna di 79 anni ha rapinato una collana in un’oreficeria di Soncino, in provincia di Cremona. La ladra, nota come “veterana” dei furti, ha scelto il negozio nel centro storico e ha preso la collana senza essere vista. La polizia ha identificato l’autrice attraverso le telecamere di sorveglianza e ha avviato le indagini. La donna è stata denunciata per furto e rischia di finire di nuovo sotto processo. Le autorità continuano a monitorare la zona, sospettando altri episodi simili.

SONCINO (Cremona) Una ladra di settantanove anni è stata riconosciuta come l’autrice di un furto ai danni di una gioielleria del borgo, avvenuto lo scorso novembre e quindi denunciata. L’episodio è accaduto all’interno di un esercizio commerciale della cittadina. Un’anziana signora era entrata nella gioielleria e aveva chiesto vedere alcuni gioielli. La titolare aveva cominciato a mostrargliene alcuni e mentre la donna li osservava il cellulare della gioielleria ha squillato e la proprietaria aveva risposto, perdendo per un momento di vista i gioielli esposti. L’anziana aveva approfittato del momento di distrazione e aveva fatto sparire una collana in oro che aveva nascosto in una custodia per gli occhiali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

