WWE | Una veterana ammette di aver fatto commuovere John Cena

La carriera sul ring di John Cena nella WWE sta volgendo al termine. Il 17 volte campione mondiale WWE ha solo due incontri davanti a sé. Uno di questi si terrà a Survivor Series in quel di San Diego, dove Cena difenderà il titolo intercontinentale contro Dominik Mysterio il 29 novembre nella città natale di Dirty Dom. Successivamente, Cena tornerà sul ring due settimane dopo, il 13 dicembre, in occasione del Saturday Night's Main Event a Washington, D.C., per il suo ultimo incontro. Il suo avversario quella sera sarà il vincitore del The Last Time Is Now Tournament. Il The Last Time Is Now Tournament è giunto alla fase delle semifinali, con LA Knight che affronterà Jey Uso e Gunther che sfiderà Solo Sikoa.

